PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 23 septembre - Série A

Notre pronostic: Naples s'impose sur la pelouse de la Sampdoria (1.80)

Le Napoli, seul club de Série A ayant remporté 100 % de ces matches cette saison (Venezia, Genoa, Juventus et Udinese), se déplace ce soir sur la pelouse de la Sampdoria avec l'objectif de signer un cinquième succès consécutif et ainsi reprendre le fauteuil de leader à l'Inter. La mission n'a rien d'impossible pour les Napolitains qui adorent les voyages à Gênes: huit victoires lors de ses dix derniers déplacements sur la côté ligure ! De son côté, la Samp n'a pas encore gagné à domicile, ce qui peut paraître logique après avoir reçu le Milan AC (0-1) et l'Inter (2-2). Le calendrier n'a pas gâté les Génois qui risquent encore de chuter à domicile contre la meilleure équipe italienne de ce début de saison. Si j'ai raison, vous doublerez presque votre mise.

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

La Real Sociedad s'impose à Grenade (2.05)

La Lazio ne perd pas à Turin (1.28)

L'AIK Stockholm ne perd pas à Kalmar (1.28)

Cote totale des trois paris extérieurs du jour: 6.04

