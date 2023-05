PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 24 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic : Séville s’impose à Elche (1.88)

Le FC Séville, finaliste de la Ligue Europa, n’est que 9e de Liga mais ne compte que deux longueurs de retard sur l’Athletic Bilbao dans la course à la qualification pour la Ligue Europa Conférence à trois journées de la fin. Les Andalous doivent impérativement s’imposer ce soir à Elche, lanterne rouge déjà condamnée à la relégation, pour espérer jouer l’Europe la saison prochaine au cas où la finale de la C3 se passerait mal face à la Roma le 31 mai à Budapest. Séville reste sur quatre victoires consécutives en déplacement, à Cadix, Valence, Bilbao et Valladolid... sans avoir encaissé le moindre but (8/0). Dans ces conditions, avouez qu’il serait très étonnant que le FCS, qui finit la saison en trombe, ne prennent pas les trois points à Elche !

Fiabilité : 60 %

