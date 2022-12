PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 décembre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Besiktas ne perd pas à Gaziantep et les deux équipes marquent (1.88)

Quand Besiktas (8e) se déplace, les deux équipes marquent dans 83 % des cas. Quand Gaziantep (10e) reçoit, les deux équipes marquent dans 80 % des cas. Après un excellent début de saison (trois victoires et un nul en quatre journées), le GFK s'est écroulé et n'a remporté qu'un seul match lors de ses neufs dernières sorties en Süper Lig. De son côté, Besiktas a bien profité de la pause Coupe du monde pour reprendre confiance: six succès et un nul en sept rencontres toute compétition confondue et rencontres amicales comprises. La dynamique est nettement en faveur des Stambouliotes depuis deux mois ce qui devrait leur mettre de ne pas revenir bredouilles de Gaziantep.

Fiabilité : 60 %

Pariez sur Gazientep - Besiktas ici