PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 mars – Euro 2024 qualifications

Notre pronostic : la Turquie gagne en Arménie (1.40)

Les derniers résultats de l’Arménie ne laissent guère d’espoirs à ses supporters face à l’ennemi turc ! En effet, les « Montagnards » présentent un bilan catastrophique avant de défier la Turquie à Erevan : dix défaites, un nul (2-2 au Kosovo) et une victoire (1-0 face à l’Irlande) lors des douze dernières rencontres (7 buts marqués pour 40 encaissés). Lors de ses deux derniers matches devant son public, l’Arménie s’est fait humilier par l’Ecosse (4-1) et l’Ukraine (5-0). Pas vraiment rassurant sachant qu’au 21e siècle, les deux sélections se sont affrontées à deux reprises, lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2010, et les Turcs se sont imposés à chaque fois 2-0. Dans ces conditions, il serait très étonnant que les visiteurs ne prennent pas les trois points en Arménie.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

La Roumanie gagne en Andorre par au moins deux buts d’écart (1.56)

La Suisse gagne en Biélorussie par au moins deux buts d’écart (1.50)

Le Brésil gagne au Maroc (1.54)

Cote totale pour les trois paris extérieurs : 3.60

