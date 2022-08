PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Aarhus s'impose sur la pelouse de Horsens (2.30)





Direction le Danemark pour le pari extérieur ! Aarhus (2e après six journées) vient de prendre treize points sur quinze possibles (4 victoires et 1 nul) dont six sur les pelouses d'Odense et surtout de Mitjylland ! De son côté, Horsens (7e), traverse une période compliquée: deux points sur douze possibles lors des quatre dernières journées de Superligaen ! Par ailleurs, le derby du Jutland tourne systématiquement en faveur d'Aarhus depuis quatre ans: 8 matches, 8 victoires dont 4 à Horsens, toute compétition confondue ! Pour toutes ces raisons... banco sur un nouveau succès des visiteurs pour espérer doubler la mise !

Fiabilité : 50 %



Pariez sur Horsens - Aarhus ici