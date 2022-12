PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Liverpool s'impose sur la pelouse d'Aston Villa (1.70)

Juste avant la Coupe du monde, Liverpool avait enfin remporté un match à l'extérieur en championnat... sur la pelouse de Tottenham (2-1). Les Reds viseront un deuxième succès d'affilée en déplacement ce soir à Villa Park, une pelouse qui leur réussit plutôt bien (sept victoires et trois défaites lors des dix dernières visites à Birmingham). Battu de justesse (3-2) mercredi en Coupe de la Ligue par les Cityzens à Manchester, Liverpool (6e) doit enchaîner les succès s'il veut commencer son opération remontée au classement et retrouver le Big Four pour pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les hommes de Jürgen Klopp pourront aussi profiter de l'absence d'Emiliano Martinez dans les rangs d'Aston Villa, le gardien argentin champion du monde qui a tant fait parler ces derniers temps, tant en bien qu'en mal. Comme West Ham et Chelsea cette saison, Liverpool devrait selon moi prendre les trois points ce soir à Villa Park.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Newcastle ne perd pas à Leicester (1.29)

Tottenham ne perd pas à Brentford (1.23)

Brighton ne perd pas à Southampton (1.29)

Laval ne perd pas à Dijon (1.50)

Genk gagne à Courtrai (1.39)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 7.25

