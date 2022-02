PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 février - Série A

Notre pronostic: la Juventus s'impose à Empoli (1.62)

La Juventus (4e) a une revanche à prendre sur Empoli (12e). Battue à Turin à l'aller (1-0), la "Vieille Dame" peut légitimement espérer se rattraper en Toscane. En effet, l'EFC connaît d'énormes problèmes à domicile: trois victoires, deux nuls et huit défaites, soit seulement 11 points pris devant son public.... pour 20 en déplacement. En 2022, la Juve n'a pas perdu une rencontre sur 90 minutes (six succès et cinq nuls) alors que son adversaire du jour n'a pas gagné un match (quatre nuls et quatre défaites), toute compétition confondue. Enfin, les Bianconeri ont battu Empoli dans 80 % des cas lors des dix dernières confrontations. Alors banco sur les partenaires de Dusan Vlahovic, la révélation de la Série cette saison, qui vient de rejoindre la Juventus.

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Man. City gagne à Everton (1.29)

Le Bayern gagne à Francfort (1.45)

Anderlecht gagne à Louvain (1.68)

Le Sporting gagne sur la pelouse du Maritimo (1.38)

Le Real gagne sur la pelouse du Rayo Vallecano (1.68)

Cote totale pour les six paris extérieurs du jour: 11.80

Pariez sur Empoli - Juventus ici