PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 27 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Union Saint-Gilloise gagne à Malmö (2.00)

L’Union Saint-Gilloise est leader de son groupe avec dix points (trois victoires et un nul) ce qui est remarquable pour une première saison en Coupe d'Europe. En revanche, Malmö a perdu tous ses matches de Ligue Europa. Pour éviter toute mauvaise surprise lors de la 6e journée contre l'Union Berlin, leader de Bundesliga, l'USG doit s'imposer en Suède ce soir. Et la mission n'a rien d'impossible. En championnat, les Scandinaves tirent la langue. Malmö, seulement 7e d'Allsvenskan, reste sur trois revers consécutifs et ne compte aucune victoire depuis mi-septembre. Alors que de leur côté, les Bruxellois sont invaincus depuis plus de deux mois. Dans ces conditions, parier sur un succès des Belges en Suède n'a rien d'incongru et pourrait vous permettre de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Le Betis gagne à Razgrad (2.25)

Feyenoord gagne à Graz (2.00)

La Roma gagne à Helsinki (1.34)

Bodo/Glimt gagne à Zürich (1.94)

AZ Alkmaar gagne à Vaduz (1.48)

La Real Sociedad gagne à Nicosie (1.48)

La Gantoise gagne sur la pelouse de Shamrock Rovers (1.64)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 84.04

Pariez sur Malmö - Union Saint-Gilloise ici