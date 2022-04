PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 28 avril - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea s'impose sur la pelouse de Man. Utd (2.25)

Eliminés de la Ligue des champions, Manchester United et Chelsea se retrouvent ce soir pour un match de retard en Premier League qui devrait s'avérer décisif dans la course à l'Europe. Les Blues (3e) pourraient valider leur billet pour la prochaine LDC en cas de succès à Old Trafford mais les Red Devils ont absolument besoin des trois points pour encore rêver à cette 4e place et surtout pour sécuriser au moins la Ligue Europa car West Ham et Wolverhampton sont à leurs trousses. Cependant, sur la forme actuelle des deux clubs, je suis plus optimiste pour Chelsea. En effet, les Londoniens restent sur quatre succès consécutifs à l'extérieur (14 buts marqués et 1 seul encaissés) alors que les Mancuniens viennent de chuter trois fois en quatre journées contre des adversaires du haut de tableau comme Liverpool et Arsenal mais aussi à Everton (18e). C'est surtout la manière qui est inquiétante pour Man. Utd. Dans ces conditions, je vous conseille de jouer les Blues vainqueurs à Old Trafford pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

