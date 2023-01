PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 28 janvier - Liga - Espagne

Notre pronostic: le Barça gagne à Gérone (1.54)

Même si Gérone (11e de Liga) est invaincu à domicile depuis le 10 octobre, sa tâche s'annonce très compliquée avec la venue de Barcelone, impressionnant leader du championnat d'Espagne (quatorze victoires, deux nuls et une défaite). Les Catalans n'ont encaissé que six buts en dix-sept journées et ont tout gagné à l'extérieur en Liga à l'exception du Clasico à Santiago Bernabeu face au Real Madrid. Par ailleurs, les deux clubs se sont affrontés huit fois en quinze ans, toute compétition confondue, et le Barça s'est imposé à sept reprises pour un nul au Nou Camp en 2018. Alors banco sur le succès des favoris à Gérone !

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Le Betis ne perd pas à Getafe (1.35)

Le Paris FC ne perd pas à Quevilly (1.39)

Wolfsburg gagne à Brême (2.15)

L'Inter gagne à Cremone (1.46)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 9.07

