PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 29 juillet - Argentine

Notre pronostic: l'Union Santa Fé ne perd pas à Cordoba (1.54)

Incroyable que le Talleres Cordoba (23e) soit favori à domicile contre l'Union Santa Fé (5e) ! En effet, le CAU est la meilleure équipe à l'extérieur (trois victoires et deux nuls) depuis le début de la compétition. Invaincu en déplacement, Santa Fé compte bien le rester à Cordoba, sur la pelouse du Talleres qui a déjà chuté trois fois sur cinq devant son public cette saison, face à des clubs beaucoup moins bien classés que l'Union: Barracas, Central Cordoba et Newell's Old Boys. Par ailleurs, les visiteurs n'ont perdu qu'une seule fois chez son adversaire du jour en neuf ans. Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de jouer le N2 (1.54).

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Partizan gagne à Novi Pazar (1.24)

Midtjylland ne perd pas à Odense (1.27)

Lok. Zagreb ne perd pas à Sibenik (1.26)

Ilves ne perd pas à Lahti (1.26)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 3.85

