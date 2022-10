PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 29 octobre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea gagne à Brighton (2.50)

Le 7 septembre 2022, Graham Potter quitte son poste d'entraîneur de Brighton pour signer à Chelsea, en remplacement de Thomas Tuchel, tout juste licencié. Avant ce transfert, Brighton présentait un excellent bilan: cinq victoires, un nul et une défaite, toute compétition confondue. Les Seagulls n'ont plus gagné une seule rencontre depuis le départ de Potter le sorcier: deux nuls et trois défaites ! De son côté, Chelsea, depuis le changement de coach, a enregistré un nul et quatre victoires consécutives, dont deux contre le Milan AC sans prendre de but, en Ligue des champions. Qui mieux que Graham Potter peut permettre aux Blues d'aller s'imposer sur la pelouse de son ancien club ? Et la cote est magnifique (2.50) !

Fiabilité : 50 %

