PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 3 mars – Eredivise – Pays-Bas

Notre pronostic : AZ Alkmaar gagne à Arnhem (1.98)

Direction les Pays-Bas pour tenter de doubler la mise avec une victoire à l’extérieur, celle d’Alkmaar à Arnhem ! L’AZ, 3e d’Eredivisie, est toujours en course pour le titre avec Feyenoord, l’Ajax et le PSV Eindhoven, mais n’a pas droit à l’erreur sur la pelouse du Vitesse… qui va beaucoup moins vite que lors des saisons précédentes. Le club d’Arnhem n’est que 13e du championnat des Pays-Bas mais avant-dernier au classement à domicile avec seulement deux victoires en onze matches devant son public. De son côté, Alkmaar voyage plutôt bien : huit succès, un nul et trois défaites ! Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de miser sur la victoire des visiteurs.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Bruges gagne à Ostende (1.58)

Basaksehir ne perd pas sur la pelouse d’Alanyaspor (1.37)

Cote totale pour les trois paris extérieurs : 4.28

Pariez sur Vitesse Arnhem – AZ Alkmaar ici