PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 30 juillet - Eliteserien - Norvège

J'ai déniché pour vous un joli pari de folie en Norvège. Tromsö (14e et barragiste après treize journées) reçoit Sandefjord (8e). Et la cote de la victoire des visiteurs est à 5.60 ! A mon avis, il faut foncer ! En effet, les sudistes ne vont pas effectuer les 1900 kilomètres afin d'arriver au delà du cercle polaire pour admirer des aurores boréales et ensuite rentrer chez eux bredouilles. La saison dernière, ils s'étaient imposés 3-1 et comptent bien rééditer cette performance. La mission n'a rien d'impossible car Tromsö n'a gagné que deux rencontres sur treize depuis le début de la compétition et ne s'est plus imposé en championnat depuis deux mois et demi alors que Sandefjord est 3e au classement à l'extérieur avec cinq succès en huit déplacements, sur la pelouse de clubs presque tous supérieurs à Tromsö: Jerv (15e), Haugesund (13e), Odd Grenland (10e) Stromsgodset (6e) et Viking (4e). Convaincus ?

