PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 30 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Kristiansund ne perd pas à Tromso (1.58)

Très étonnant Tromso (12e d'Eliteserien) soit légèrement favori à domicile contre Kristiansund (4e). Le club situé au delà du cercle polaire n'a pris qu'un point sur douze possibles sur sa pelouse et a encaissé dix buts devant son public en quatre rencontres. De son côté, Kristiansund compte 50 % de succès à l'extérieur (Sarpsborg et Valerenga) depuis le début de la compétition et vise une place sur le podium en fin de saison. Pour toutes ces raisons, je serais vraiment surpris que Tromso remporte son premier match à domicile face au 4e du championnat de Norvège.

Fiabilité: 70 %

Les autres options:

Bodo/Glimt s'impose à Sandefjord (1.49)

HJK Helsinki gagne sur la pelouse de HIFK (1.36)

Ilves ne perd pas à Kotka (1.15)

Cote totale des quatre paris extérieurs: 3.68

