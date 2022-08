PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 31 août - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG s'impose par au moins deux buts d'écart à Toulouse (1.54)

Après avoir régalé ses fans pendant quatre matches (Trophée des champions et trois premières journées de Ligue 1) avec 21 buts inscrits, le Paris-SG s'est fait surprendre par Monaco dimanche soir au Parc des Princes et a dû concédé le nul (1-1) contre Monaco. Christophe Galtier attend donc une réaction de son équipe après le premier couac de la saison. L'orgueil et le talent des stars parisiennes, notamment du trio Mbappé/Messi/Neymar, devraient permettre aux champions de France en titre de s'imposer chez le promu toulousain qui vient de perdre son premier match à Nantes (3-1) depuis son retour parmi l'élite. N'oubliez pas que Paris réussi généralement très bien dans la ville rose: 70 % de victoires lors des dix dernières visites ! Dans ces conditions, je verrais bien le PSG gagner à Toulouse par au moins deux buts d'écart, comme à Clermont (5-0) et à Lille (7-1).

Fiabilité : 65 %

