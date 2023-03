PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 4 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : le Bayern gagne à Stuttgart (1.40)

A quelques jours de son 1/8 de finale retour de Ligue des champions face au Paris-Saint-Germain, le Bayern doit engranger de la confiance face à Stuttgart (15e et premier non-relégable de Bundesliga). Par ailleurs, et c’est le plus important pour les Bavarois, ils doivent s’imposer à la Mercedes-Benz Arena pour être sûrs de rester leader du championnat d’Allemagne. En effet, Dortmund comptaient le même nombre de points que le Bayern (46) avant le début de la 23e journée et l’Union Berlin n’a que trois longueurs de retard. Le faux-pas du Bayern est donc interdit. Mais les Munichois peuvent être confiants. Ils restent sur douze victoires consécutives toute compétition confondue sur la pelouse du VfB Stuttgart.

Fiabilité : 85 %

Les autres options :

Grenoble ne perd pas à Dijon (1.47)

Milan ne perd pas à Florence (1.34)

Porto gagne à Chaves (1.27)

Le Sporting gagne sur la pelouse de Portimonense (1.36)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 4.76

