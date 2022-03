PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 4 mars – Liga - Espagne

Notre pronostic: le FC Séville s’impose à Vitoria contre Alaves (1.90)

Alaves n’a plus battu Séville depuis quatre ans (3 nuls et 5 défaites), aussi bien au Pays Basque qu’en Andalousie. Dans ces conditions, je suis un peu surpris que la cote pour la victoire du 2e de Liga chez le 19e et avant-dernier vous permette presque de doubler votre mise de départ. Les Sévillans n’ont perdu que deux matches en 2022: 1-0 à Zagreb en Ligue Europa, ce qui ne les a pas empêchés de se qualifier pour les 1/8 de finale, et 2-1 dans le derby sur la pelouse du Betis en Coupe du Roi. De son côté, Alaves n’a remporté que cinq rencontres cette saison et reste sur quatre revers en six journées. Pour toutes ces raisons… banco sur la victoire de Séville ! Et si vous avez un doute sur cette affiche espagnole, direction la Turquie où le succès d’Adana (5e) sur la pelouse de Malatyaspor (20e) me paraît moins risqué et la cote est quasiment la même (1.88). A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Adana s’impose sur la pelouse de Malatyaspor (1.88)

Osijek ne perd pas sur la pelouse du Lok. Zagreb (1.25)

Lyon ne perd pas à Lorient (1.20)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs du jour: 5.36

