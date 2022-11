PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 4 novembre - Liga - Espagne

Notre pronostic: l'Athletic Bilbao s'impose à Gérone (2.00)

Belle cote (2.00) pour la victoire des Basques en Catalogne ! En effet, Bilbao (6e de Liga) n'a perdu qu'une seule fois cette saison à l'extérieur, et c'était à Barcelone. De son côté, Gérone (17e et premier non relégable) n'a remporté que deux rencontres en douze journées de championnat et devra lutter toute la saison pour espérer se maintenir dans l'élite espagnole. Depuis 2017, l'Athletic s'est imposé trois fois sur quatre face à Gérone en Liga. Un nouveau succès des Basques, qui espèrent bien décrocher une place européenne en fin de championnat, n'aurait rien de surprenant et vous permettrait de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

