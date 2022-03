PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 5 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Francfort s’impose à Berlin face au Hertha (2.15)

Même si Francfort (10e) vient de se faire battre par Wolfsburg, Cologne et le Bayern, on peut être inquiet pour le Hertha qui vient lui aussi de chuter à trois reprises à Greuther Fürth, contre Leipzig (6-1) et à Fribourg. En 2022, les Berlinois ont perdu à domicile quatre fois sur cinq, ont marqué six buts mais en ont encaissés... dix-sept ! Seul Bochum a dû se contenter d’un match nul dans la capitale allemande. Le Hertha, qui n’a pris que deux points sur vingt-et-un possibles en sept journées, plonge dangereusement au classement. L’Eintracht, qui s’est imposé à Berlin lors des deux dernières saisons, pourrait bien profiter de la période catastrophique de ses hôtes pour réussir la passe de trois. Si Francfort s'impose en déplacement aujourd’hui, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

M’Gladbach ne perd pas à Stuttgart (1.37)

Villarreal ne perd à Pampelune (1.27)

Le Paris FC ne perd pas à Nîmes (1.31)

Auxerre ne perd pas à Rodez (1.31)

Chelsea gagne à Burnley (1.46)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 9.37

Pariez sur Hertha Berlin - Francfort ici