PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 7 septembre - Coupe du monde

Notre pronostic: le Sénégal s'impose au Congo (1.78)

Le Sénégal est le grand favori du groupe H et a bien débuté les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar en s'imposant (2-0) face au Togo le 1e septembre pendant que le Congo prenait un point en Namibie (1-1). Avec Mendy dans les buts, Koulibaly, Diallo ou encore Ballo-Touré en défense et Mané, Baldé, Sarr ou encore Dia en attaque, les Lions de la Teranga sont largement armés pour s'imposer au Congo qui ne compte aucun joueur évoluant dans les plus grands clubs européens. Par ailleurs, le Sénégal n'a plus perdu face à Brazzaville depuis 1969 (52 ans) et reste sur quatre succès et un nul face à son adversaire du jour.

Fiabilité: 65 %

Les autres options:

L'Algérie gagne au Bukina Faso (1.49)

L'Iran s'impose en Irak (1.82)

L'Arabie Saoudite gagne à Oman (1.70)

L'Australie gagne au Vietnam (1.24)

Le Japon gagne en Chine (1.22)

Le Portugal s'impose en Azerbaïdjan par au moins 2 buts d'écart (1.38)

Cote totale des sept paris extérieurs du jour: 17.13

Pariez sur Congo - Sénégal ici