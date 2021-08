PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lille s'impose à Metz (1.80)

Comment imaginer que Lille se fasse accrocher cet après-midi à Metz ? Le LOSC, champion de France en titre et récent vainqueur du Trophée des champions face au Paris-SG à Tel-Aviv (1-0), présente un bilan hyper favorable contre les Lorrains: huit succès, un nul et une défaite lors des dix dernières confrontations ! La saison passée, le Dogues se sont imposés deux fois sans prendre de but face aux Messins (2-0 et 1-0). Par ailleurs, j'ai de gros doutes sur les hommes de Fred Antonetti qui ont très mal terminé la saison 2021/2021 avec une seule victoire lors des onze dernières journées. Et n'oublions pas que l'effectif lillois a très peu changé même si le départ de Mike Maignan à Milan a forcément laissé un vide. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de miser sur le LOSC pour quasiment doubler votre mise de départ.

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Clermont ne perd pas à Bordeaux (1.56)

Le Dynamo Kiev gagne à Lugansk (1.60)

Cote totale des trois paris extérieurs du jour: 4.49

