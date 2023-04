PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 avril – Ligue 2

Notre pronostic : Metz gagne à Pau (1.96)

Après avoir perdu récemment à domicile contre Bordeaux (2e) et Le Havre (1e), Pau (16e) reçoit aujourd’hui Metz (3e). Un scénario similaire n’est pas à exclure car les Lorrains, en cas de victoire dans le Béarn ce samedi, auraient leur destin en main dans la course aux deux premières places synonymes d’accession en Ligue 1. En effet, les « Grenats » recevront les Girondins le week-end prochain pour tenter de repasser devant eux au classement. Dans ces conditions, difficile d’envisager qu’ils ne prennent pas les trois points ce soir chez le premier non relégable. Les Messins semblent avoir trouver leur rythme de croisière au bon moment puisqu’ils ont pris treize points sur quinze possibles en cinq journées, n’étant accrochés pour par le leader havrais (1-1) à Saint-Symphorien. A l’extérieur, ils restent sur deux succès : 3-0 à Annecy et 2-1 à Quevilly-Rouen ! De son côté, le promu palois, en sept matches à domicile depuis la reprise, n’a gagné que contre Niort, lanterne rouge, pour deux nuls et quatre défaites. Dans ces conditions… banco sur la victoire de Metz pour doubler la mise !

