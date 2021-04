PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 avril - Ligue Europa

Notre pronostic: Fenerbahce s’impose à Malatya (1.60)

Victoire impérative pour Fenerbahce (2e) ce jeudi sur la pelouse de Malatyaspor (17e) sous peine de voir Besiktas, le leader du championnat de Turquie, s’envoler vers le titre. A priori, la mission des Stambouliotes n’a rien d’impossible à Malatya qui lutte pour éviter la relégation mais qui n’a pris que deux points sur quinze lors des cinq dernières journées et n’a plus gagné un match de Süper Lig depuis onze semaines. De son côté, le Fener est invaincu à l’extérieur en 2021 et reste sur quatre succès (Hatayspor, Kargumruk, Trabzonspor et Konyspor) pour un nul à Besiktas, son concurrent direct, en cinq déplacements.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Les Young Boys de Berne gagnent à St Gall (1.78)

Man. Utd s’impose à Grenade (1.58)

Cote totale pour les trois paris extérieurs : 4.50

