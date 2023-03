PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 9 mars – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Villarreal gagne à Anderlecht (2.05)

Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, est le favori pour remporter la Ligue Europa Conférence en 2023 (4.25) devant West Ham, la Lazio, la Fiorentina et Nice. Le « sous-marin jaune » a repris des couleurs après un mois de février cauchemardesque: quatre défaites contre la Rayo Vallecano, Elche, Barcelone et Majorque. Les succès contre Getafe et à Almeria ont sûrement permis à Villarreal de reprendre confiance. Comme les clubs espagnols prennent les compétitions européennes très au sérieux, je ne serais pas étonné que le 6e de Liga se mettent dès ce soir en position favorable pour la qualification à Anderlecht (10e du championnat de Belgique) qui a déjà chuté à six reprises cette saison à domicile, sans compter les défaites au Lotto Park contre les Young Boys de Berne et contre West Ham sur la scène européenne. Pour toutes ces raisons… banco sur Villarreal pour tenter de doubler votre mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Nice gagne à Tiraspol (1.84)

West Ham gagne à Larnaca (1.64)

Arsenal gagne sur la pelouse du Sporting (2.05)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs du jour : 12.68

