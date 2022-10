PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 octobre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: le Bayern s’impose à Dortmund (1.66)

Même si le Bayern ne compte que 50 % de victoires cette saison en déplacement (6-1 à Francfort et 7-0 à Bochum), les voyages à Dortmund, son rival principal, se déroule généralement très bien: cinq succès consécutifs, série en cours ! Le Borussia n’a plus pris le moindre point face aux Bavarois depuis trois ans et restent sur huit revers consécutifs, tout stade confondu. Déjà battus par le Werder Brême cette saison devant leur public, les « Jaune et Noir » risquent de souffrir à nouveau devant leur bête noire, surtout que les Munichois viennent d’inscrire neuf buts en deux matches: 4-0 contre Leverkusen et 5-0 face à Plzen en Ligue des champions. Alors banco sur un succès des partenaires de Mathys Tel lors du choc de Bundesliga !

Fiabilité : 65 %

