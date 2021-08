PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du jour du 29 août - Ligue 2

Notre pronostic: le Paris FC s'impose à Quevilly (1.96)

Troisième malgré un match en retard, le Paris Football Club est toujours invaincu cette saison (3 victoires et 1 nul face à Auxerre). Quand un candidat à la montée se déplace chez un promu qui vise essentiellement le maintien, il me semble logique de faire confiance au favori. Quevilly, après un bon début de championnat (7 points sur 9 possibles), se rend compte que l'apprentissage de la Ligue 2 risque finalement d'être compliqué. Les Normands viennent en effet de perdre deux fois de suite, à domicile contre Bastia (2-1), puis à Grenoble (2-0). J'ai bien peur pour eux qu'ils enchaînent avec un troisième revers d'affilée face à des Parisiens nettement supérieurs sur le papier. Au PFC de ne pas me faire mentir pour que vous puissiez doubler votre mise !

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

Auxerre gagne à Nancy (2.20)

L'Inter gagne à Vérone (1.62)

Leverkusen gagne à Augsburg (1.74)

Cote totale des quatre paris extérieurs: 12.15

