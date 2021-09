PRONOS PARIS RMC Le pari foot d'Éric Di Meco du 1er septembre - Qualifications CDM 2022

Mon pronostic : le Danemark bat l'Écosse sans encaisser de but (1.84) !

Le Danemark sort d'un Euro 2020 exceptionnel avec une demi-finale perdue contre l'Angleterre et part largement favori face à l'Écosse, qui est passé à côté de la compétition en terminant dernier de son groupe avec un seul point. Ce n'est pas vraiment une surprise de voir ces Danois à ce niveau-là, les hommes de Kasper Hjulmand ont aussi très bien entamé cette phase de qualifications dans le groupe F en ayant remporté les trois rencontres qu'ils ont disputé. Même s’il ne faut pas s'attendre à un match à sens unique, Danemark devrait logiquement s'imposer face à l'Écosse et sans encaisser de but (1.84). C'est ce que je vous conseille de parier pour quasiment doubler votre mise !

