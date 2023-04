PRONOS PARIS RMC Le pari foot d’Éric Di Meco et Jérôme Rothen sur Inter – Juventus – Coupe d’Italie

Notre pronostic : séance de tirs aux buts entre l’Inter Milan et la Juventus (7.50)

Ce match retour s’annonce particulièrement serré. L’Inter Milan et la Juventus sont en difficulté depuis plusieurs semaines mais parviennent tout de même à gagner les rencontres importantes. La première manche fut électrique et a donné lieu à des échauffourées suite au penalty égalisateur de Romelu Lukaku au bout du temps additionnel. Nous voyons tous deux un scénario indécis, au cours d’un match où les filets risquent de peu ou pas trembler. Une prolongation nous paraît ainsi hautement probable, d’autant plus que les deux équipes finissent souvent dos à dos à l’issue du temps réglementaire. Dans un tel contexte, nous vous proposons de miser sur une séance de tirs au but.

