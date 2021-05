PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 23 mai Ligue 1 - France

Mon pronostic : victoire du PSG à Brest par au moins 3 buts d'écart (2.30).

Gagner pour ne rien regretter. Bien lancé en cette fin de saison avec notamment le sacre en coupe de France, le PSG peut toujours viser le doublé en glanant le championnat. Pour ce faire, il faudra gagner impérativement à Brest et espérer un faux pas de Lille, premier avant cette ultime journée avec un point d'avance. Mauricio Pochettino pourra d'ailleurs compter sur un groupe quasi complet où seul Marco Verratti, habituellement titulaire sera absent au milieu, en plus de Bernat et Kurzawa. Neymar et Kimpembe seront eux de retour après leur suspension cette semaine. Face à des Brestois très en difficulté dernièrement (une seule victoire sur les dix derniers matches) et qui jouent leur survie dans l'élite, le Paris Saint-Germain va dérouler. Je vous conseille donc de parier sur la victoire du Paris SG par au moins trois buts d'écart pour doubler la mise (2.30). Vous pouvez combiner cette victoire avec les buts de Neymar et Mbappé pour presque la tripler (2.80). Bonne chance les amis.

