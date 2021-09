PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 22 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Nice gagne à Lorient grâce à Delort (3.95) !

C'est le joueur qui manquait à cette équipe niçoise pour lutter pour le top 5 ! Andy Delort, capitaine de Montpellier la saison dernière, va apporter sa grinta, son expérience et son efficacité à cette équipe niçoise très talentueuse mais aussi très jeune. Christophe Galtier a déjà réussi à mettre en place une formation très solide, qui encaisse très peu de buts (2) et qui est très difficile à bouger. En face, Lorient est dur à manoeuvrer au Moustoir mais les Merlus peinent à trouver la faille face aux blocs resserrés. Je tente un coup : victoire de Nice avec but de Delort, lui qui a ouvert son compteur avec Nice le weekend dernier !

