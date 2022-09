PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lens - Troyes

Mon pronostic : Lens bat Troyes et plus de 2,5 buts dans le match (1.88)

Rien ne résiste à Lens depuis le début de saison ! Invaincus avec quatre victoires et deux matches nuls, les Sang et Or reçoivent Troyes dans leur antre, à Bollaert. Solides depuis le début de saison, ils pourront également compter sur le retour de leur homme fort, Seko Fofana, absent le week-end dernier. Sur le plan du jeu, sur l'efficacité offensive et défensive, je les vois supérieurs aux Troyens qui vont rencontrer une très belle équipe de notre championnat. Malgré la bonne dynamique des hommes de Bruno Irles, avec notamment une victoire à Monaco, je vois les Lensois s'imposer avec plus de 2,5 buts dans le match. Ils n'ont pas perdu depuis le 3 avril dernier à Strasbourg, je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée !

