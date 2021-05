PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Roland Courbis du 5 mai Ligue des champions

Mon pronostic : Match nul entre Chelsea et le Real Madrid (3.50) !

Rien n’est joué entre Chelsea et le Real Madrid ! Après un match aller dominé par les Blues, les hommes de Zinedine Zidane sont encore en vie avant le match décisif de ce soir grâce au but de Karim Benzema (1-1), ce qui leur permet de ne devoir marquer qu’un seul but pour se hisser en finale. Malgré tout, les hommes de Thomas Tuchel seront qualifiés au coup d’envoi et je m’attends à une équipe plus prudente que la semaine dernière. C’est pourquoi je vois un match serré sans trop de buts marqués… Celui qui marquera en premier aura de grandes chances de se qualifier ! Je me couvrirais donc en pariant sur un score exact multi-chance 1-0 ou 1-1 ou 0-1 (2.60). Le match nul (3.50) est intéressant aussi… En cas de prolongation, les Merengues auront plus d’expérience pour s’en sortir (28.00), notamment avec le retour de leur capitaine Sergio Ramos. Bonne chance les amis.

