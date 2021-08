PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 24 août - Ligue des champions

Mon pronostic : le PSV Eindhoven ne perd pas contre Benfica et les deux équipes marquent (1.94)

Après sa défaite à l'Estadio da Luz de Lisbonne contre le Benfica au match aller des barrages de la Ligue des champions (2-1), le PSV Eindhoven doit absolument l'emporter pour espérer obtenir son billet pour la phase de groupes. Les Néerlandais ont clairement manqué de chance la semaine dernière et auraient pu obtenir le match nul, si ce n'est la victoire ! Cette fois-ci, les hommes de Roger Schmidt pourront bénéficier du soutien de leur public dans un Philips Stadion plein à craquer, ce qui est non-négligeable dans un match couperet comme celui-ci où des prolongations sont possibles. Je ne vois donc pas le PSV Eindhoven perdre cette rencontre, c’est pourquoi je vous propose le 1N et les deux équipes marquent pour doubler la mise (1.94). Les scores 1-0 (7.75) et 2-1 (7.50) sont les plus probables et la qualification du PSV en prolongation est un pari de folie que je tenterais bien (9.00) ! Bonne chance les amis.

