PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 28 juillet Jeux Olympiques

Mon pronostic : la France ne perd pas contre le Japon et les deux équipes marquent (2.25) !

L'équipe de France joue sa survie aux Jeux Olympiques ce mercredi. Après une déroute face au Mexique lors du premier match (4-1) et une victoire inespérée sur l'Afrique du Sud (4-3) dimanche, les Bleus font face au Japon qui joue à domicile et qui a remporté ces deux premiers matches en encaissant qu'un seul but. Ce n'est pas un mais sept buts qu'ont pris les hommes de Sylvain Ripoll en deux rencontres, ce qui est très inquiétant pour la suite de la compétition. Du côté de l'attaque, André-Pierre Gignac semble en mission pour emmener son pays le plus loin possible (4 buts dont un triplé face aux Bafana Bafana) mais pas sûr que cela suffise tant les carences sont profondes dans le collectif. Soyons un peu chauvins : en ayant six points et une qualification pratiquement en poche, les Japonais pourraient lever le pied sur cette rencontre, ce qui profiterait aux Tricolores. C'est pourquoi je vous propose de parier sur le 1N (la France ne perd pas) et les deux équipes marquent (2.25). Vous pouvez ajouter Gignac comme buteur dans un MyMatch pour quadrupler la mise (4.10) !

