PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 5 juillet Copa América - Demi-finale

Mon pronostic : victoire du Brésil contre le Pérou par le score de 2-1, 3-1 ou 4-1 (4.70) !

Avant-dernière marche pour le Brésil avant le titre suprême dans son édition 2021 de la Copa América. Opposée au Pérou en demi-finale, la Seleção réalise un sans-fautes pour le moment avec un bilan plutôt très positif : quatre victoires et un match nul avec seulement deux buts encaissés. Inutile de dire que les Brésiliens sont une nouvelle fois favoris, d'autant plus qu'ils sont déjà largement venus à bout de cette équipe péruvienne lors de la phase de groupes (4-0). Attention tout de même au relâchement, le Brésil nous a habitué à quelques errances dans cette compétition et cela pourrait leur coûter cher dans un match aussi important. Une ouverture du score ou une réduction de l'écart péruvienne en fin de rencontre n'est donc pas impossible. C'est pour cela que je vous conseille de parier sur la victoire du Brésil sur le score de 2-1, 3-1 ou 4-1 contre le Pérou (4.70). Du côté des buteurs, Neymar est évidemment le favori (1.90 sec ou 6.50 via MyMatch combiné à mon pronostic du jour). Faites vos jeux !

Pariez sur Brésil - Pérou ici !