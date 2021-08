PRONOS PARIS RMC Le pari foot du 6 août - Ligue 1

Mon pronostic : l'AS Monaco bat le FC Nantes et plus de 1.5 buts dans le match (1.62)

C'est la grande reprise les amis ! Notre Ligue 1 reprend ses droits ce soir avec une affiche parmi les plus classiques : Monaco/ Nantes. Les joueurs d'Antoine Kombouaré peuvent s'estimer heureux d'évoluer encore dans l'élite tant leur saison 2020-21 a été catastrophique. Si les Monégasques continuent de leur côté sur leur lancée de fin de saison, ça peut faire très mal, d'autant plus qu'ils ont le rythme avec cette victoire à Prague en milieu de semaine ! Pour ces raisons, il est très compliqué d'envisager autre chose que la victoire du club de la principauté contre Nantes, avec plus de 1.5 buts dans le match (1.62), ce qui était le cas lors de tous les matches de préparation des hommes de Niko Kovac, excepté un où aucun titulaire n'était présent. Cela vous permet de sécuriser votre pari tout en faisant grimper un peu la cote. Bonne chance les amis !

