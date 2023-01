PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 11 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille gagne à Troyes sans encaisser de but (2.75)

Les Marseillais sont sur une série de cinq succès consécutifs. Ils viennent de se qualifier pour le prochain tour en Coupe de France et en Ligue 1, ils sont bien revenus à la compétition en s’imposant face à Toulouse (6-1) et à Montpellier (2-1). Je pense que l’OM va réaliser une grande deuxième partie de saison sans avoir l’Europe à jouer. L’axe de progression est simple. Si offensivement tout va bien, la défense n’est pas souvent hermétique. Les Olympiens ont encaissé au moins un but lors des trois dernières journées. Même si l’ESTAC est une équipe joueuse, je pense que Marseille pourrait bien garder sa cage inviolée pour une cote de 2.75 !

Pariez sur Troyes – Marseille ici !