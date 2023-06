PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 14 juin - Ligue des Nations

Mon pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas face à la Croatie, et les deux équipes marquent (2.25)

La première chose, c'est que ce sont deux équipes qui me plaisent. Ce sont deux pays qui se ressemblent beaucoup puisqu'ils ne sont pas grands par la taille, mais ce sont deux grands pays de football. La période n'est peut-être pas la meilleure car la saison est finie, les championnats ont rendu leurs verdicts et les joueurs sont presque en vacances. Pourtant, cette demi-finale de Ligue des Nations est très importante pour les deux équipes. En effet, en cas de victoire finale, les Hollandais décrocheraient leur premier titre depuis l'Euro en 1988. C'est également le cas pour les Croates, eux qui n'ont jamais remporté le moindre trophée. Sur ce match, je penche plutôt du côté batave puisque les hommes de Ronald Koeman jouent à domicile et qu'ils sont invaincus sur leurs terres, depuis une défaite face au Mexique à Amsterdam en octobre 2020. Je pense néanmoins que la Croatie peut leur poser des problèmes, sans pour autant repartir de Rotterdam avec une victoire. Je vois les Pays-Bas ne pas perdre et les deux équipes marquer.

