PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 15 mars Ligue 2 - France

Mon pronostic: match nul entre Caen et Le Havre (2.95).

Je partage totalement l’avis d’Arthur! Il faut s’attendre à un match très équilibré ce lundi soir entre Caen et Le Havre. D’abord parce que les hommes de Paul Guen doivent se relancer. Ils n’ont en effet remporté aucun de leurs trois derniers matches de championnat. Dernier revers en date c’était face à Grenoble (0-2). Dynamique identique pour les Caennais qui restent eux sur une défaite à Nancy (0-1). Pascal Dupraz semble plus que jamais en danger. Je suis donc convaincu que son groupe vendra chèrement sa peau. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité dans ce derby entre Caen et Le Havre!

