PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 15 septembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : match nul entre l’Inter Milan et le Real Madrid et les deux équipes marquent (3.75)

Le match est équilibré entre ces deux cadors du football européen. Les deux clubs ont perdu des joueurs majeurs à l’intersaison, mais s’en sortent bien pour l’instant puisqu’ils n’ont pas perdu. Le Real peut compter sur un Karim Benzema en feu : cinq buts et quatre passes décisives pour le Français. Mais des absents sont à déplorer pour le club madrilène, notamment Bale et Alaba. L’Inter Milan lui aussi réalise un très bon début de championnat avec neuf buts inscrits pour trois encaissés. Certes, Lukaku est parti, mais Lautaro Martinez est toujours là et Edin Džeko est un danger permanent pour la défense adverse. Les deux équipes ont des arguments solides, je ne pense pas qu’elles vont réussir à se départager, je vois un match nul avec les deux équipes qui marquent pour gonfler encore plus cette belle cote (3.75) !

