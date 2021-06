PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 16 juin sur Turquie – Pays de Galles

Mon pronostic : match nul entre la Turquie et le Pays de Galles et les deux équipes marquent (3.95)

La Turquie n’a plus le droit à l’erreur ! La défaite sèche face à l’Italie a fait mal dans les têtes. On pensait les Turcs plus forts que cela et il va falloir le démontrer en sortant de cette poule. Avant ce revers, les hommes de Senol Günes n’avaient perdu qu’une seule fois en treize rencontres. Le Pays de Galles a réussi un petit exploit lors de son premier match en accrochant la Suisse (1-1). Vu la physionomie de la rencontre, c’est presqu’un miracle. Les rêves sont toujours permis pour le dernier demi-finaliste en 2016. Je pense que les Gallois sont de nouveau capables d’obtenir un point. C’est pourquoi je miserais sur un nul entre ces deux équipes avec des buts de chaque côté (3.95). Si vous voulez prendre plus de risques, je vous conseille de miser sur des réalisations de Gareth Bale (3.25) et de Burak Yilmaz (3.25). Si vous combinez tous ces paris, c’est une cote de 9.00 qui vous attend !

