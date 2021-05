PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 16 mai Ligue 1 - France

Mon pronostic: Montpellier bat Brest et Delort buteur (3.55).

Match assez équilibrée ce dimanche en Ligue 1 avec Montpellier qui accueille Brest. Le 8e face au 14e du championnat. Deux équipes qui n’ont donc plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. Mais je suis convaincu que le MHSC aura à cœur de terminer très fort. Il reste d’ailleurs sur un joli succès à Strasbourg (3-2) lors de la dernière journée. Dans le secteur offensif, cette équipe peut toujours compter sur Laborde ou encore Delort. L’international algérien a déjà marqué 14 buts. Pourquoi pas un de plus ce soir? Surtout que les Brestois restent eux sur des défaites contre Nantes (4-1) et Nice (3-2). Je vois donc Montpellier battre Brest et Delort marquer!

