PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco du 18 mai – Ligue Europa Finale

Mon pronostic : tirs aux but entre Francfort et les Glasgow Rangers (5.00)

Ce match est tout simplement impronosticable. Les finales de grandes compétitions sont rarement des rencontres disputées, avec un enjeu qui prend souvent le pas sur le reste. Alors, quand deux équipes que personne n’attendait se retrouvent à un match de soulever un trophée européen, il devient très difficile d’imaginer un scénario. Les deux écuries risquent donc de s’observer un long moment par peur de se faire prendre en contre. Francfort a réalisé un magnifique parcours durant cette Ligue Europa, éliminant tour à tour le Bétis, Barcelone et West Ham. Mais Glasgow, en face, a déjà éliminé deux clubs allemands dans la compétition et pas des moindres : Dortmund et Leipzig. Dans un match où les deux équipes vont probablement verrouiller les défenses, je vois bien une séance des tirs au but au bout de la nuit, sans donner de vainqueur. Un pari qui vous permet de quintupler la mise !

