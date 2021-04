PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 19 avril Premier League - Angleterre

Mon pronostic : victoire de Liverpool à Leeds et les deux équipes marquent (2.70)

Très belle rencontre à suivre ce soir en Angleterre. Lors du match aller le spectacle avait été au rendez-vous avec cette victoire (4-3) des Reds à Anfield. Cela avait posé les bases du football de Bielsa dans l’élite anglaise : tu perds ou tu gagnes. Leeds n’a fait que trois résultats nuls cette saison. C’est pourquoi je vois un vainqueur dans cette rencontre. Les deux équipes sont dans une bonne dynamique en championnat avec trois succès de rang. Les Reds méritaient peut-être mieux en Ligue des Champions lors du match retour face au Real Madrid (0-0). Pour espérer se qualifier à nouveau pour la reine des coupes, il faut gagner et combler les trois points de retard sur le 4e, West Ham. C’est pourquoi je pense que Liverpool va s’imposer à Leeds! Et si vous voulez prendre plus de risques, je vois les deux équipes marquer pour une cote de 2.70.

Pariez sur Leeds – Liverpool ici !