PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 1er février – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Nantes et moins de 2,5 buts (2.05)

Même si Marseille part largement favori, il ne faudrait pas enterrer le FC Nantes trop vite pour cette rencontre. Les Canaris sont invaincus depuis la reprise des compétitions avec notamment deux succès et trois nuls à chaque fois sur le score de 0-0. Les Nantais sont très difficiles à bouger et Marseille est prévenu. Les Olympiens ont vu leur série de huit victoires consécutives s’arrêter face à Monaco (1-1). Je pense que ce match va être très compliqué pour les Marseillais. Je ne les vois pas perdre car ils ont des certitudes et de très bons joueurs mais je ne m’attends pas à un grand spectacle. Je vous propose sont le N2 avec moins de 2,5 buts pour une cote de 2.05 !

Pariez sur Nantes – Marseille ici !