PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Éric Di Méco du 1er novembre 2022 - Ligue des Champions

Mon pronostic : Marseille bat Tottenham (3.00)

Il faut se replacer deux mois en arrière. Si on m'avait dit que l'OM jouerait sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions à la maison face à Tottenham, j'aurais signé de suite ! Effectivement, le contexte est particulier et les derniers matchs des Marseillais ne sont pas rassurants sur le plan comptable. Mais dans le contenu, certaines défaites sont "positives". Celle face à Lens ou encore celle face à Paris, dans le jeu, Marseille n'a pas déjoué. Au match aller, les Olympiens avaient gêné les Anglais et tenaient le match nul avant de finir à dix, ce qui avait changé la physionomie de la rencontre. Avec le retour d'Eric Bailly en défense et peut-être la présence d'un autre joueur offensif avec Guendouzi replacé dans le milieu de terrain, je pense que l'OM est capable de poser de gros problèmes aux Spurs, surtout dans un stade Vélodrome en fusion. De plus, Alexis Sanchez, très bon depuis le début de saison, adore jouer ce genre de matchs, qui plus est face à son ancien rival, lui l' ancien joueur d'Arsenal. Je vois donc Marseille l'emporter face à Tottenham (3.00) avec Alexis Sanchez buteur (5.20) !

