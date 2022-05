PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Strasbourg par au moins un but d’écart (3.75)

Dans la lutte pour la 2e place, Marseille a craqué lors de la dernière rencontre à Rennes. Les Bretons l’ont emporté (2-0) et de fait, l’OM a vu Monaco passer devant. Les Olympiens doivent donc faire mieux que les Monégasques et pour assurer le coup, il serait très bon de gagner face à Strasbourg. Le Racing aussi joue l’Europe et va chercher, au minimum, à ne pas perdre. Je m’attends à un match accroché et équilibré entre ces deux équipes avec une victoire finale de l’OM. Cependant je ne pense pas qu’elle sera large. Je miserais donc sur victoire marseillaise par exactement un but d’écart (3.75) !

