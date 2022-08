PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco du 22 août – Premier League

Mon pronostic : Liverpool gagne sur la pelouse de Manchester United par au moins deux buts d’écart (2.40)

Ce derby s’annonce terriblement compliqué pour Manchester United. Les Red Devils prennent l’eau en ce début de saison, avec deux défaites en autant de matches, dont un naufrage à Brentford (0-4). En déclin depuis plusieurs années, ce club ne parvient pas à se restructurer et tous les joueurs qui y passent perdent leur niveau. Liverpool va donc vouloir prendre un malin plaisir à enfoncer son rival historique. Les Reds réalisent un départ poussif en championnat mais ont aussi montré de très belles choses lors du Community Shield (victoire 3-1 contre Manchester City). Cette équipe ne boxe plus dans la même catégorie et pourrait bien s’amuser à Old Trafford ce soir. Je les vois s’imposer par au moins deux buts d’écart.

Mon pari de folie : Liverpool gagne par au moins deux buts d’écart et Salah marque (3.50).

Pariez sur Manchester United – Liverpool ici !