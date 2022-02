PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 22 février – Ligue des Champions

Mon pronostic : la Juventus ne perd pas sur la pelouse de Villarreal et moins de 2,5 buts (2.15)

Même si la Juventus ne fait pas une saison exceptionnelle, il faut toujours se méfier de la Juve en Ligue des Champions. De par son expérience, elle est toujours une équipe redoutable et voudra aller très loin pour ses supporters qui, légitimement, en veulent plus. Décrochée pour le titre en Série A, l’équipe coachée par Allegri pourrait sauver sa saison en soulevant la coupe aux grandes oreilles. Pour cela il faudra se défaire de Villarreal. Cela ne sera pas simple car les Espagnols réalisent un très bon exercice en Liga et sont en forme avec trois victoires et un nul lors de leurs quatre derniers matches. Cependant je miserais tout de même sur le fait que la Vieille Dame ne perde pas. Je crois que ce sera une rencontre très tendue et donc je ne vois pas beaucoup de buts !

